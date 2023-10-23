Мишустин отметил быстрое развитие автодорог в России

Премьер-министр заявил, что с начала 2023 года создано и приведено в надлежащее состояние более 10 тыс. км магистралей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Автодорожное строительство сейчас активно развивается в России - по всей стране быстрее плана создаются новые магистрали, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"[Один] вопрос касается дорожного комплекса. Совсем недавно отмечали профессиональный праздник специалистов и сотрудников этого сектора. В последние годы он динамично развивается и по всей стране опережающими темпами строятся новые трассы, магистрали", - указал он.

Мишустин обратил внимание, что только с начала нынешнего года создано и приведено в надлежащее состояние больше 10 тыс. км. Он подчеркнул, что все трассы - федеральные, региональные, местные - должны быть обеспечены инфраструктурой, которая необходима для безопасного движения.

Премьер добавил, что в целом снижение аварийности на дорогах - одна из главных задач в этой сфере. Он напомнил, что для этого ежегодно проводится всероссийская олимпиада "Безопасные дороги", рассчитанная на школьников, - недавно завершилось уже четвертое такое соревнование. Глава кабмина попросил вице-премьера Марата Хуснуллина рассказать о его итогах.

Выслушав доклад, Мишустин резюмировал: "Замечательно, что так много ребят приняло участие в олимпиаде. Это очень важная просветительская работа, и, конечно, ее нужно продолжать. Благодаря ей дети получают много полезной информации о дорожном движении, о правилах поведения, что позволит им не оказаться в ситуации, опасной для жизни и здоровья".