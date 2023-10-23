Украина получила от ЕС очередной транш в €1,5 млрд

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что бюджетная поддержка Евросоюза в 2023 году уже достигла €15 млрд

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз направил Украине очередной транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Украина получила девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд от ЕС", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). Премьер отметил, что бюджетная поддержка Евросоюза в 2023 году уже достигла €15 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставлять поддержку. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Однако в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - свыше $42 млрд. При этом украинский лидер потребовал, чтобы на военные расходы было выделено не менее 21,6% ВВП. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше и меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании.