В Югре бизнесу по изготовлению товаров для СВО планируют предоставлять займы под 1%

Также участники специальной военной операции и их семьи смогут пройти обучение по основам ведения бизнеса и получить статус социальных предпринимателей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют предоставлять займы по ставке от 1 до 5% организациям, создающим товары для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте думы Югры.

"Данным займом смогут воспользоваться организации по производству одежды, обмундирования, экипировки, средств личной гигиены, фармацевтических и медицинских товаров и изделий, постельных принадлежностей, технических средств радиосвязи и наблюдения и много другого", - отметил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Планируется, что предприниматели смогут получить займы по ставке от 1 до 5%. Это позволит большему числу предпринимателей Югры изготавливать товары для нужд участников спецоперации. "Это в свою очередь, сможет увеличить военный потенциал нашей страны", - добавил Хохряков.

Кроме того, в Югре участники СВО и их семьи смогут пройти обучение по основам ведения бизнеса и получить статус социальных предпринимателей. В ходе образовательных мероприятий эксперты обучат их всем шагам: от регистрации до продажи готового продукта.