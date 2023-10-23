Под Красноярском планируют создать опытный центр по переработке ОЯТ в 2025 году

Центр сможет перерабатывать до 255 тонн отработавшего ядерного топлива в год

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Опытно-демонстрационный центр по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) планируют создать в 2025 году в Железногорске Красноярского края. Об этом говорится в плане реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

"Создание опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий в г. Железногорске Красноярского края <…> Срок исполнения - 2035 год", - говорится в документе

Центр сможет перерабатывать до 255 тонн ОЯТ в год. Исполнителями проекта указаны госкорпорация "Росатом" и правительство края.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщил что правительство РФ утвердило план реализации стратегии.