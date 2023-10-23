23 октября, 10:35

Под Красноярском планируют создать опытный центр по переработке ОЯТ в 2025 году

Центр сможет перерабатывать до 255 тонн отработавшего ядерного топлива в год

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Опытно-демонстрационный центр по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) планируют создать в 2025 году в Железногорске Красноярского края. Об этом говорится в плане реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

"Создание опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий в г. Железногорске Красноярского края <…> Срок исполнения - 2035 год", - говорится в документе

Центр сможет перерабатывать до 255 тонн ОЯТ в год. Исполнителями проекта указаны госкорпорация "Росатом" и правительство края.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщил что правительство РФ утвердило план реализации стратегии. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация