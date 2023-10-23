РЦИС привлечет малые и средние IT-компании к развитию блокчейн-инфраструктуры

По словам заместителя председателя РЦИС Ирины Яковлевой, организация активно работает с IT-сектором, предоставляя ему ресурсы своей сети

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Союз поддержки и развития технологических компаний (СТК), объединяющий малые и средние предприятия технологического и IT-сектора, будут внедрять инструменты общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры сети РЦИС.РФ. Об этом говорится в подписанном соглашении, сообщила пресс-служба РЦИС.

"РЦИС и СТК заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены внедрять в практику технологических компаний новейшие цифровые инструменты общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры сети РЦИС.РФ, позволяющие оптимизировать процессы регистрации, правоподтверждения, управления, коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, а также содействовать появлению новых профильных сервисов", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева, организация активно работает с IT-сектором, предоставляя ему ресурсы своей сети. Недавно прошло заседание экспертной группы РЦИС по вопросам IT c участием ключевых игроков рынка, где был разработан стандарт описания баз данных и компьютерных программ, позволяющий идентифицировать продукт и зафиксировать на него права в распределенном реестре РЦИС, сообщила она.

"РЦИС выдает свидетельства, которые принимаются при подаче документов на внесение программ в реестр российского ПО. На базе нашей инфраструктуры есть сервисы, обеспечивающие IT-разработчиков цифровыми инструментами регистрации и защиты прав на ПО. Уверена, что сотрудничество с СТК позволит предоставить еще больше полезных продуктов для отрасли", - говорит Яковлева, ее цитирует пресс-служба.

По словам президента СТК Евгении Дмитриевой, у технологического и IT-бизнеса стабильно растет запрос на решения по управлению интеллектуальными правами. Она отмечает, что технологический стек РЦИС - это применение блокчейна для регистрации, защиты и монетизации прав на результаты творческого труда, и это отвечает запросам участников СТК и технологических и IT-компаний в целом.

"Большинство малых и средних компаний ищут возможности быстро и дешево депонировать продукт, включить его в реестр российского ПО, чтобы получить налоговые льготы и возможность сотрудничать с госзаказчиками. Некоторые подумывают и о софт-патентах. Вместе с РЦИС мы сможем предоставить членам СТК не только консультации, но и конкретные сервисы", - говорит Дмитриева, ее слова приводит пресс-служба.