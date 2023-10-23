В РСТ сообщили об увеличении спроса на турпоездки в ноябрьские праздники в 2023 году

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также отметил рост спроса на новогодние праздники почти на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Спрос на туристические поездки в ноябрьские праздники 2023 года вдвое превышает показатели 2022 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Мы видим, что на ноябрьские праздники, которые у нас впереди, спрос превышает показатели 2022 года вдвое. А спрос на новогодние праздники растет почти на 50%. Если оценки относительно ноябрьских праздников вряд ли изменятся, то новогодняя тенденция может еще поменяться. Все-таки мы ожидаем основной спрос позже", - сказал Уманский.

По его данным, зарубежный туризм подорожал в среднем на 30%, однако спрос на поездки стабилизировался, туристы более спокойно и уверено стали бронировать путешествия. При этом увеличивается число стран, которые имеют прямое авиасообщение с Россией. Открываются рейсы на Маврикий, Гонконг, расширяется программа полетов на Кубу, увеличивается частота полетов в ОАЭ, также восстановлено авиасообщение с Марокко.