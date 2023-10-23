В АПК Сибири к 2030 году планируется привлечь 147,6 млрд рублей инвестиций

В списке приоритетных инвестиционных проектов - пять элеваторов мощностью 200 тыс. тонн единовременного хранения компании "Новый сухопутный зерновой коридор"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных к развитию агропромышленного кластера Сибирского федерального округа, составит к 2030 году 147,6 млрд рублей. Об этом говорится в плане реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, утвержденном правительством РФ.

"Кластер "Сельское хозяйство и пищевая промышленность". Объем инвестиций (млрд рублей): 2026 год - 68,5 млрд рублей, 2030 год - 79,1 млрд рублей", - говорится в документе.

В списке приоритетных инвестиционных проектов - пять элеваторов мощностью 200 тыс. тонн единовременного хранения компании "Новый сухопутный зерновой коридор". Согласно плану, к 2026 году такие объекты должны появиться в Омской и Иркутской областях, к 2028-му - в Кузбассе, к 2029-му - в Новосибирской области и к 2031 году - в Алтайском крае. Общий объем инвестиций составит 24,5 млрд рублей.

Значимыми проектам также являются молочный завод в Новосибирской области с производительностью 1 150 тонн молока в сутки (2024 год, 21 млрд рублей), теплицы для производства овощей и зеленых культур в Емельяновском районе Красноярского края (2026 год, 14,8 млрд рублей) и городе Саянске Иркутской области (2026 год, 7,5 млрд рублей). В план включены модернизация мясоперерабатывающего комплекса в Иркутской области, строительство животноводческих комплексов в Красноярском и Алтайском краях.

Документ включает в качестве мероприятий, обеспечивающих реализацию проектов кластера, расширение направлений грантов "Агропрогресс" и "Агростартап", увеличение поддержки фермеров и сельской кооперации, утверждение и реализацию долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, вовлечение до 150 тыс. га новых земель сельскохозяйственного назначения. Также планируется сохранить льготное кредитование на строительство тепличных комплексов и включить в государственные программы мероприятия по привлечению инвестиций в тепличные хозяйства, молочное скотоводство и развитие инфраструктуры.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что правительство РФ утвердило план реализации стратегии.