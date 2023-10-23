Югра создаст с Индией совместное предприятие по переработке мха

Предполагается, что суммарный объем заготовки продукции только за одно лето составит около 300 тонн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Совместное предприятие по сбору и переработке мха планируют создать компании "Ягоды Югры" Ханты-Мансийского автономного округа и индийская ASV Overseas Private Ltd. Предполагается, что суммарный объем заготовки продукции только за одно лето составит около 300 тонн, ее можно использовать для изготовления медицинских подушек, матрасов и ковриков, сообщается на сайте Фонда развития Югры.

"Фонд развития Югры и Центр поддержки экспорта фонда поддержки предпринимательства "Мой бизнес" окажут содействие в сопровождении намерений [компании] "Ягоды Югры" и индийской ASV Overseas в совместном предприятии по добыче, сбору мха и дальнейшей его переработке. По оценкам планируемый объем заготовки продукции за один летний цикл составит около 300 тонн", - сказано в сообщении.

"Ягоды Югры" арендуют 200 га в Ханты-Мансийском автономном округе. Сейчас идет обустройство товарно-промышленных плантаций для посадки ягод. Рабочие снимают верхний слой мха, который будет использован для переработки индийской компанией.

"В Индии существует государственная программа по развитию вертикального агропользования, в том числе с использованием мха. Это востребованное направление для инвестиций, и нам интересно сотрудничество с Югрой. Мохобрикеты-сфагнум с применением индийских технологий можно использовать не только в агропромышленном секторе, но и в медицинском: изготавливать противопролежневые подушки, матрасы, коврики. Также наша компания готова организовать экспорт югорской клюквы через Дубай", - отметил директор ASV Overseas Сунил Джейн.

Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев отметил, что фонд возьмет проект на сопровождение, окажет содействие в формировании плана мероприятий с учетом специфики сезонности сбора мха, его упаковки, транспортировки и экспорта.