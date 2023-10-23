В Казахстане запустили вторую нитку магистрального газопровода "Бейнеу - Жанаозен"

Она обеспечит газом Мангистаускую область, сообщили в пресс-службе правительства страны

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в режиме телемоста дал старт подаче газа по второй нитке магистрального газопровода "Бейнеу - Жанаозен" протяженностью 308 км. Она обеспечит газом Мангистаускую область республики, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

"Запуск второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Жанаозен" обеспечит стабильное газоснабжение населенных пунктов, крупных промышленных объектов, а также основного энергопредприятия Мангистауской области - ТОО "МАЭК", генерирующего тепловую и электрическую энергию", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что пропускная способность второй нитки газопровода "Бейнеу - Жанаозен" составляет 5,8 млрд куб. м в год. Ранее газопровод "Окарем - Бейнеу" по этому маршруту обеспечивал прокачку чуть более 3 млрд куб. м в год. Теперь же общая пропускная способность двух газопроводов достигнет порядка 9 млрд куб. м в год, что в полной мере покрывает потребности региона.

"Поставка голубого топлива будет активно способствовать экономическому развитию Мангистауской области. В то же время реализация этого проекта внесет вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны в целом", - сказал Смаилов.

Как отметил председатель правления компании QazaqGaz Санжар Жаркешов, в проект строительства нового газопровода "Бейнеу-Жанаозен" инвестировали порядка 180 млрд тенге (более $375 млн) за счет собственных средств QazaqGaz и АО "Самрук- азына".