Добыча редкоземельных и цветных металлов в Сибири вырастет в 4,4 раза в 2030 году

В рамках стратегии планируется создание кластера "Цветные и редкоземельные металлы"

ТАСС, 23 октября. Добыча редкоземельных и цветных металлов в Сибирском федеральном округе в 2030 год достигнет 639 тыс. тонн. В 2022 году объемы добычи составили 146 тыс. тонн, говорится в плане реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщил что правительство РФ утвердило план реализации стратегии.

В рамках стратегии планируется создание кластера "Цветные и редкоземельные металлы". Фактическая добыча в 2022 году составила 146 тыс. тонн, в 2026 году - 378 тыс. тонн, в 2030 году - 639 тыс. тонн. Таким образом, объемы добычи редкоземельных и цветных металлов вырастет в 4,4 раза. На территории округа начнут добывать кобальт, молибден, цирконий. Добыча меди увеличится в 15 раз - до 258 тыс. тонн, цинка в 2 раза - до 222 тыс. тонн.

Объем инвестиций в эту сферу к 2030 году составит около 1,5 трлн рублей. В план стратегии включены 15 инвестиционных проектов, в том числе разработка месторождений металлов платиновой группы Черногорское и Норильск-1 на севере Красноярского края, создание производства батарейных металлов на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг , освоение Тастыгского месторождения лития в Туве, разработка второй и третьей очередей Корбалихинского месторождения полиметаллических руд в Алтайском крае. Всего на территории Красноярского края и Тувы будет реализовано по шесть проектов, и по одному в Томской, Иркутской областях и Алтайском крае.

Производство алюминия

Согласно документу, выпуск алюминия в Сибири вырастет с 2,389 млн тонн в 2022 году до 3,049 млн тонн в 2030 году (+27%). Объем инвестиций за этот период времени вырастет с 101,8 млрд до 486,9 млрд рублей.

Производство алюминия в Сибири осуществляется на Братском, Красноярском, Тайшетском, Богучанском алюминиевых заводах, Тайшетской анодной фабрике. Всего в документе выделено шесть приоритетных инвестиционных проектов по переработке алюминия. Среди них экологическая модернизация Братского и Красноярского алюминиевых заводов в 2031 году. Общий объем инвестиций в модернизацию составит 186 млрд рублей.

Инвестиции в добычу

К 2030 году объем инвестиций в проекты добычи золота и серебра в рамках кластера "Драгоценные металлы" составит 392 млрд рублей. Планируется реализовать по три проекта на территории Красноярского края и Иркутской области, а также один в Туве. К 2030 году добыча золота в СФО составит 106 тонн, серебра - 21,3 тонны. Данные о текущей добыче золота и серебра в документе не приводится.

В рамках стратегии предполагается реализация инвестиционных проектов в восьми индустриальных кластерах: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь".