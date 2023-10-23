В Госдуме предложили оставлять больше налогов от МСП в муниципальных бюджетах

Как заявил депутат Алексей Говырин, "малый бизнес очень многое делает для развития конкретных территорий"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") предложил при реформировании органов местного самоуправления оставлять преобладающую часть выплачиваемых субъектами МСП налогов в местных бюджетах. Об этом депутат заявил ТАСС по итогам парламентских слушаний на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".

"Малый бизнес очень многое делает для развития конкретных территорий. Для поселков, малых городов - это драйвер экономики и очень существенная социальная составляющая. Вокруг МСП формируются многие важные для людей общественные инициативы. Поэтому справедливо было бы при реформировании органов местного самоуправления предусмотреть возможность оставлять большую часть налогов от МСП в местном бюджете", - сказал Говырин.

Парламентарий также заявил о необходимости поддержки со стороны государства для субъектов МСП, работающих на экспорт, в выстраивании связей с дружественными странами. "Нам, безусловно, надо поддерживать предпринимателей-экспортеров. В том числе через соответствующие госпрограммы. При их разработке надо учесть важный тренд сегодняшнего дня. Век глобальной экономики подходит к концу, наступает эра блоковой экономики, то есть развития экономических связей с дружественными странами. Для России - это партнеры по БРИКС, Таможенному союзу, Китай, Африка, Латинская Америка. В международной блоковой кооперации для МСП, особенно производственным компаниям, малым технологическим компаниям, есть "место под солнцем". Задача государства - помочь", - отметил Говырин.

Депутат также подчеркнул, что в своих решениях Госдума будет опираться именно на запросы бизнеса и плотное взаимодействие с правительством.