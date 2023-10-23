23 октября, 12:40

ЕБРР отчитался о предоставлении Украине помощи в размере €3 млрд за 2022-2023 годы

Средства выделяются на энергетическую безопасность, финансирование торговых операций, защиту критической инфраструктуры, продовольственную безопасность и обеспечение фармацевтических компаний ликвидностью

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине €3 млрд ($3,2 млрд) помощи в 2022-2023 годах в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами. Об этом говорится в заявлении кредитной организации со штаб-квартирой в Лондоне.

"Мы гордимся тем, что достигли цели, которую сами себе поставили. Но работа на этом не заканчивается. Потребности Украины огромны, и мы продолжим поддерживать ее экономику так долго, как это потребуется в ходе конфликта, в соответствии с нашим текущим уровнем инвестиций, который может сильнее увеличиться, когда наступит мир", - заявил исполнительный директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

Банк ранее выделил пять основных направлений оказания помощи Украине. Это энергетическая безопасность, финансирование торговых операций, защита критической инфраструктуры, продовольственная безопасность и обеспечение фармацевтических компаний ликвидностью. 

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© Информационное агентство ТАСС
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