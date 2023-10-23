Более 60% расходов в бюджете Подмосковья предусмотрят на развитие социальной сферы

В регионе продолжится строительство и реконструкция школ и детских садов, модернизация медицинских учреждений и обновление оборудования

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 60% расходов, предусмотренных в проекте бюджета Московской области на 2024 год, будут направлены на социальные вопросы. В приоритете документа сохраняется социальное развитие региона, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"В основе проекта бюджета Московской области на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026-го сохраняются базовые принципы бюджетов прошлых лет. Приоритеты лежат в плоскости социального развития региона, обеспечения реализации всех действующих и принимаемых обязательств и сохранения необходимой доли инвестиционных расходов в общем объеме расходов бюджета. На социальные вопросы - социальную поддержку, образование, здравоохранение, культуру, спорт - в проекте бюджета заложен 61% расходов", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в Подмосковье продолжится строительство и реконструкция школ и детских садов, модернизация медицинских учреждений и обновление оборудования. Бюджетом предусмотрены ассигнования на закупку бесплатных лекарств для льготников, профилактику развития заболеваний, высокотехнологичную медпомощь и реализацию других мер, необходимых для поддержания здоровья и комфортной жизни жителей региона. Кроме того, в предстоящем бюджетном цикле продолжится реализация проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, развитию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, формированию нового транспортного каркаса и сокращению аварийного жилищного фонда.

"В 2024 году в области сохранятся все меры поддержки предпринимателей, реализуемые в 2023 году. Основные направления бюджетной и налоговой политики в сфере реального сектора экономики нацелены на создание и инновационное развитие производств, поддержку организаций, реализующих проекты в сфере импортозамещения, стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности, развитие конкурентного агропромышленного комплекса и необходимой информационно-технологической инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

О проекте бюджета

Как рассказали в министерстве, проект бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесен в Мособлдуму губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Подчеркивается, что реализация программ будет способствовать сохранению социальной направленности бюджета, надежной социальной поддержке жителей, созданию условий для повышения качества предоставляемых услуг населению, продолжению проектов развития региона, сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Подмосковья.

Согласно проекту, доходы бюджета Подмосковья на 2024 год планируются в объеме 1 трлн рублей, в 2025 году - 1,1 трлн рублей, в 2026 году - 1,2 трлн рублей. Объемы доходов определены на основании показателей развития экономики Московской области, изменений налогового и бюджетного законодательства, развития налогового потенциала в текущем году, а также прогноза поступлений в бюджет.

Расходы бюджета региона на следующий год прогнозируются в сумме 1 трлн рублей, на 2025 год - 1,1 трлн рублей, на 2026 год - 1,2 трлн рублей. Расходы бюджета на 2024-2026 годы сформированы в рамках 19 государственных программ. В 2024 году объем программных расходов планируется на уровне 929 млрд рублей или 89% всех расходов бюджета.

Отмечается, что проект бюджета сформирован с дефицитом, уровень которого не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом РФ, и составит в 2024 году - 4,6%, в 2025 году - 4%, в 2026 году - 0,5% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

Летом 2023 года в Подмосковье были скорректированы параметры бюджета региона на 2023 год. Так, доходы бюджета запланированы в объеме 892 млрд рублей, расходы - 992 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 100 млрд рублей.