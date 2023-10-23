Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Подмосковья на 2024 год превысит 16%

Ожидается, что их объем составит 916,4 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Московской области на 2024 год ожидаются на уровне более 916 млрд рублей, рост к плановым значениям текущего года превысит 16%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"В структуре доходов налоговые и неналоговые поступления на 2024 год прогнозируются в объеме 916,4 млрд рублей с ростом к плановым назначениям 2023 года на 16,1%. Прирост собственных доходов бюджета Московской области в основном связан с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц и акцизы, доля которых в структуре собственных доходов бюджета составляет 82%", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что прогнозируемый в целом по Московской области прирост прибыли организаций и предприятий в 2024 году на 12,8% дает основание ожидать поступления в бюджет по налогу на прибыль организаций в объеме 361 млрд рублей. Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет региона спрогнозированы с учетом роста фонда заработной платы и предусмотрены в 2024 году на уровне 318 млрд рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет Московской области в 2024 году планируются в объеме 83,8 млрд рублей.

О проекте бюджета

Проект бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесен в Мособлдуму губернатором региона Андреем Воробьевым. Реализация предусмотренных проектом программ будет способствовать сохранению социальной направленности бюджета.

Согласно проекту, доходы бюджета Подмосковья на 2024 год планируются в объеме 1 трлн рублей, в 2025 году - 1,1 трлн рублей, в 2026 году - 1,2 трлн рублей. Объемы доходов определены на основании показателей развития экономики Московской области, изменений налогового и бюджетного законодательства, развития налогового потенциала в текущем году, а также прогноза поступлений в бюджет.

Расходы бюджета региона на 2024 год прогнозируются в сумме 1 трлн рублей, на 2025 год - 1,1 трлн рублей, на 2026 год - 1,2 трлн рублей. Расходы бюджета на 2024-2026 годы сформированы в рамках 19 государственных программ. В 2024 году объем программных расходов планируется на уровне 929 млрд рублей или 89% всех расходов бюджета.

Отмечается, что проект бюджета сформирован с дефицитом, уровень которого составит в 2024 году - 4,6%, в 2025 году - 4%, в 2026 году - 0,5% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.