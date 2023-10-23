Грузооборот трех портов на Каспии ожидается на уровне 7,5 млн тонн

Исполняющий обязанности руководителя администрации морских портов Каспийского моря Николай Ковалев отметил, что загружено 30% проектных мощностей

АСТРАХАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Грузооборот трех портов Каспийского бассейна ожидается на уровне 7,5 млн тонн, что превысит показатели прошлого года в 6 млн тонн. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации морских портов Каспийского моря Николай Ковалев в ходе заседания совета по развитию транспортного комплекса при Совете Федерации.

В Каспийском бассейне расположены три морских порта - Оля, Астрахань (Астраханская область), Махачкала (республика Дагестан). По данным Росморречфлота, их грузооборот за 2022 год составил 6 млн тонн.

"В этом году мы ожидаем увеличение грузооборота до 7,5 млн тонн - это по всем трем портам [Каспийкого бассейна], в том числе зерновых 2,6 млн тонн. Если в 2022 году загрузка [причального фронта по всем трем портам] составляла 24%, то в этом году 30% загружено проектных мощностей всех портов. То есть для реализации увеличения грузооборота мощностей более чем предостаточно", - сообщил Ковалев.

Как уточнил в рамках заседания заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов, на текущий момент отмечен рост более чем 30% грузооборота морских портов Каспийского бассейна по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"По состоянию на 1 января 2023 года мощность морских портов Каспийского бассейна составила 18,8 млн тонн, в том числе Оля - 2,1 млн тонн, Астрахань - 8,4 млн тонн, Махачкала - 8,3 млн тонн. Мы видим, что за девять месяцев 2023 года грузооборот составил уже 5,8 млн тонн. Рост порядка 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и это мы видим по всем трем портам", - пояснил Анисимов.