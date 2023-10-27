Россия понизит экспортную пошлину на пшеницу до 4 тыс. 923,4 рубля за тонну

Пошлина на ячмень вторую неделю подряд будет нулевой

МОСКВА 27 октября. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 1 ноября 2023 года понижается до 4 тыс. 923,4 рубля против действующей сейчас ставки в размере 5 тыс. 297,7 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень вторую неделю подряд будет нулевой, пошлина на кукурузу будет понижена до 1 тыс. 618 рубля против 2 тыс. 218,1 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $253,2 за тонну, на ячмень - $164,7 за тонну, на кукурузу - $191,6 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.