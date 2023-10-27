ЦБ изменил прогноз по средней ключевой ставке до конца 2023 года

Она будет в диапазоне 15,0-15,2%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России изменил прогноз средней ключевой ставки на период 2023-2026 годов, до конца 2023 года регулятор ожидает ее на уровне 15,0-15,2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

"С учетом того, что с 1 января по 29 октября 2023 года средняя ключевая ставка равна 8,8%, с 30 октября до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 15,0-15,2%", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2023 год до 9,9% с 9,6-9,7% ранее. На 2024 г. прогноз был также скорректирован - до 12,5-14,5% с 11,5-12,5% ранее. В 2025 году регулятор ожидает среднее значение ключевой ставки на уровне 7-9% (ранее 7-8%), в 2026 году - 6-7% (ранее 5,5-6,5%).