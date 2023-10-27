27 октября, 10:37,
обновлено 27 октября, 10:53
Мировые цены на нефть

ЦБ повысил прогноз цены нефти Brent до $83 в 2023 году

Прогноз на 2024 год повышен до $80 за баррель

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз цены нефти марки Brent на 2023-2026 годы, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ РФ, опубликованного по итогам заседания совета директоров регулятора.

Так, прогноз цены на нефть марки Brent на 2023 год составляет $83 за баррель, на 2024 год - $80 за баррель, на 2025 год - $75 за баррель, на 2026 год - $70 за баррель.

В новость внесена правка (15:37 мск) - передается с исправлением марки нефти и прогноза ее цены, правильно - Brent. 

Теги:
РоссияМировые цены на нефть
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