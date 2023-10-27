Минфин сообщил о наличии накоплений на непредвиденные расходы у 47% россиян

По словам замминистра финансов Павла Кадочникова, с 2017 года количество таких граждан выросло на 10 процентных пунктов

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Накопления на случай непредвиденных расходов имеют 47% россиян, сообщил на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик в области финансового просвещения заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.

"У нас за прошедший период [с 2017 года начала действовать стратегия финансовой грамотности] с 37% до 47% выросла доля граждан, которые откладывают определенные средства для непредвиденных расходов", - сообщил он. По словам Кадочникова, выросла доля граждан с со средним и высоким уровнем финансовой грамотности. Он отметил, что число россиян, знающих, что есть организации, которые готовы защитить их при финансовых операциях, увеличилось с 38% до 50%.

За время действия стратегии, 98% школ и 96% колледжей охватили мероприятия по финансовой грамотности, обучение по финансовой грамотности прошло более 135 тыс. педагогов школ, средних специальных и высших учебных заведений. Кабмин РФ утвердил новую стратегию финансовой грамотности, рассчитанную до 2030 года.

Всероссийская конференция проходит в Красноярске 27 октября. Она организованна Министерством финансов РФ при поддержке правительства региона. В числе ключевых тем - формирование и повышение финансовой культуры граждан, а также компетенций в области финансовой грамотности среди молодежи.