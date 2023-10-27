Премьер-министр Болгарии выступил за увеличение взносов в бюджет ЕС

По словам Николая Денкова, необходимые средства лучше собрать от государств-членов, чем брать из программ регионального развития и общей сельскохозяйственной политики

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков поддержал предложение об увеличении национальных взносов в бюджет ЕС. Об этом болгарский лидер сообщил журналистами по прибытии на саммит ЕС.

"Мы предпочитаем вариант увеличения национальных взносов в бюджет сообщества, потому что альтернатива - прекращение финансирования ряда проектов, многие из которых для нас очень важны, например решение вопросов по теме миграции и охране внешних границ ЕС, нас не устраивает. Мы не хотим, чтобы средства брали из программ регионального развития, общей сельскохозяйственной политики и других, мы считаем, что необходимые средства лучше собрать от государств-членов", - сказал Денков.

Премьер Болгарии уточнил, что решение по этому вопросу будет принято в декабре и среди лидеров стран ЕС есть желание найти возможности для компромисса. "Есть приоритеты, определенные Еврокомиссией, <...> - это Украина, миграция и помощь сообщества тем странам, которые затронуты стихийными бедствиями. Вопрос в том, как именно сбалансировать [бюджет] и откуда поступят необходимые средства", - сказал он.

20 июня Еврокомиссия призвала страны Евросоюза сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года и военной помощи в размере €20 млрд. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах Евросоюза, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты. Основным источником средств для бюджета Евросоюза являются прямые взносы его стран-членов, пропорциональные их ВВП, на них приходится свыше 70% всех поступлений. Помимо этого, в бюджет ЕС идут доходы от торговли углеродными квотами и еще несколько общеевропейских экологических сборов, которые взимаются с граждан стран Евросоюза.