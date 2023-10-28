Исследование показало, что россияне совершают большинство покупок онлайн

Средняя сумма одной транзакции по итогам трех кварталов составила 1 129 рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Около 60% покупок россияне совершают онлайн, средняя сумма одной транзакции по итогам трех кварталов 2023 года составила 1 129 рублей. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС) со ссылкой на данные эквайринговой сети банка (одна из крупнейших в стране).

"По наблюдениям банка, россияне предпочитают онлайн-шопинг, при этом интерес к традиционным походам в магазины растет. Так, на долю e-comm в общем количестве покупок с января по сентябрь 2023 года пришлось 60%, тогда как на офлайн-платежи - 40%", - отмечается в исследовании.

Средний чек одной покупки в онлайне за три квартала 2023 года, по данным "Русского стандарта", составил 1 129 рублей, когда как в офлайне чуть выше - 1 429 рублей.

"Что же чаще всего оплачивают россияне в интернете? По данным банка, в тройке категорий трат в зависимости от числа онлайн-операций за три квартала текущего года оказались магазины одежды и обуви (средний чек 1 130 рублей), платежи за билеты в музеи и на выставки (средний чек 121 рубль), оплата заказов в супермаркетах (средний чек 352 рубля)", - уточнили эксперты банка.

При этом в тройку самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок в офлайне в январе - сентябре 2023 года вошли супермаркеты, где средний средний чек составил 428 рублей; фастфуд со средним чеком в 337 рублей и рестораны (средний чек 1 690 рублей).

В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка "Русский стандарт" по количеству и средним чекам покупок с января по сентябрь 2023 года, а также за аналогичный период 2022 года.