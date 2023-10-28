Собянин: выручка анимационных студий в Москве за 3 года составила почти 60 млрд рублей

Мэр столицы отметил, что город системно поддерживает индустрию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Выручка анимационных студий, зарегистрированных в Москве, за 3 года превысила 57 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Анимация - один из драйверов развития креативной индустрии Москвы. В столице зарегистрировано больше 75% анимационных студий страны. За 3 года их выручка составила свыше 57 млрд рублей", - написал он.

По его словам, город системно поддерживает индустрию. Например, в 2021 году был присвоен статус технопарка киностудии "Союзмультфильм", она выпускает свыше 41 часа анимации ежегодно. В этом году статус технопарка получил телецентр "Останкино", в котором работают около 40 резидентов.

"Для теле- и кинопроизводства они могут использовать компьютерную графику, а также инструменты виртуальной и дополненной реальности. Несколько проектов на этой цифровой платформе уже успели реализовать", - отметил мэр.

Он добавил, что Московский экспортный центр помогает компаниям с продвижением на зарубежные рынки, организует участие в выставках и бизнес-выездах. Столичный департамент культуры знакомит москвичей с лучшими образцами отечественной и зарубежной мультипликации, а Агентство креативных индустрий разрабатывает проекты для предпринимателей, создает инфраструктуру для развития творчества, оказывает финансовую поддержку, заключил мэр.