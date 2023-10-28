В Ростовской области собрали более 16 млн тонн зерновых

В регионе также собрали более 2 млн тонн масличных культур

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области в 2023 году собрали более 16 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева по итогам его посещения праздничного фестиваля "День донского урожая".

"В этом году Ростовская область сработала как никогда, и в результате уже на сегодня селяне обеспечили очередной рекорд: собрали более 16 млн тонн зерновых, более 2 млн тонн масличных культур. Это первое место в Российской Федерации! И уже сейчас идет активная работа по подготовке к урожаю следующего года", - приводятся пресс-службой слова Голубева.

Губернатор положительно оценил ход осенней посевной. Под озимые запланировано занять почти 3 млн га, работы практически завершены.

По данным пресс-службы, на фестивале работала ярмарка, где была представлена продукция донских фермеров и виноделов, проходила выставка куреней 42 районов Дона с дегустацией. На мероприятии организовали тематические фотозоны, центральным объектом праздника стал огромный каравай.

Ростовская область в 2022 году собрала более 15,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. Основной сельскохозяйственной культурой, возделываемой в Ростовской области, традиционно является озимая пшеница. Удельный вес этой культуры в хозяйствах Ростовской области составляет более 50% посевных площадей, а ее удельный вес в валовых сборах зерна превышает 80%.