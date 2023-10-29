В Иркутской области около 600 отделений почты требуют ремонта

Речь идет об объектах, расположенных как в крупных населенных пунктах, так и в отдаленных поселениях

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Около 600 отделений почтовой связи в Иркутской области требуют ремонта. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Игорь Рыморенко.

"На территории Иркутской области порядка 600 отделений почтовой связи, расположенных в крупных населенных пунктах и отдаленных поселениях, требуют проведения текущего или капитального ремонтов. <…> [Всего] на территории Иркутской области 758 отделений почтовой связи", - рассказал министр.

В 2023 году Почта России проводит модернизацию 11 отделений в регионе. В 2022 году было отремонтировано 14 отделений за счет организации, еще 4 - за счет средств муниципальных бюджетов. В 2024-2025 годах программа модернизации будет продолжена.

В июне 2023 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с главой Почты России Михаилом Волковым предложил рассмотреть возможность обновления почтовых отделений в населенных пунктах, расположенных вдоль Байкало-Амурской магистрали.