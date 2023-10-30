В Аргентине пригрозили запретить экспорт нефти из-за перебоев со снабжением в стране

По информации телеканала TN, наиболее серьезные проблемы с нехваткой бензина и дизеля наблюдаются в провинциях Ла-Пампа, Чубут, Сальта, Тукуман, Жужуй и Кордова

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Министр экономики Аргентины и кандидат в президенты Серхио Масса пригрозил заморозить экспорт нефти из-за проблем со снабжением топливом внутри страны.

"Аргентинская нефть - для аргентинцев. Я буду защищать внутреннее снабжение, я буду защищать потребление аргентинцев. Если к полуночи вторника не будет решена проблема со снабжением, со среды не сможет выйти ни одно судно для экспорта", - написал он в воскресенье в соцсети X (ранее Twitter).

Как передает телеканал TN, наиболее серьезные проблемы с нехваткой бензина и дизеля наблюдаются в провинциях Ла-Пампа, Чубут, Сальта, Тукуман, Жужуй и Кордова. В соцсетях и в СМИ распространяются фотографии огромных очередей к заправкам.

На перебои с поставками повлияло несколько факторов - заморозка цен на топливо, что сделало экспорт нефти более выгодным, чем снабжением внутреннего рынка; ажиотажный спрос на фоне сообщений о нехватке и грядущем повышении цен; запланированная приостановка работы двух нефтеперерабатывающих заводов. Федерация предприятий по торговле углеводородами выпустила заявление, в котором пообещала, что проблема со снабжением "постепенно решится в ближайшие дни".