В "Северстали" сообщили о сохранении маржинальности перевозок на дальние расстояния

Начальник отдела по работе с инвесторами предприятия Никита Климантов отметил, что сейчас увеличились железнодорожные тарифы для перевозок, что приводит к росту себестоимости металлопродукции

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Перевозки "Северстали" на дальние расстояния остаются маржинальными, компания видит рост тарифов на железнодорожные перевозки. Об этом ТАСС в кулуарах конференции Smartlab сообщил начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов.

"В целом, да, они маржинальные, но сейчас компания сфокусирована на внутренний рынок в первую очередь и рынок СНГ. Они дают нам большую экономическую эффективность по сравнению с другими рынками", - сказал он.

Климантов отметил, что сейчас увеличились железнодорожные тарифы для перевозок, что приводит к росту себестоимости металлопродукции. "Можно отметить рост тарифов (железнодорожных - прим. ТАСС), это давит на себестоимость и стоимость транспортировки растет, и остальные тарифы естественных монополий тоже растут", - уточнил он.

В мае этого года Климантов отмечал, что увеличение логистических затрат сказалось на экспортной маржинальности компании, но в меньшей степени повлияло на общую рентабельность бизнеса из-за снижения доли экспорта.

В начале сентября в "Северстали" сообщили, что на сегодняшний день компания поставляет 90% продукции на внутренний рынок РФ, 10% - на зарубежные рынки.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.