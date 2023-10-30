"Инарктика" может выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в 19 рублей на акцию

В компании отметили, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложили установить 9 декабря 2023 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Инарктики" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 19 рублей на одну акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 9 декабря 2023 года.

В августе генеральный директор компании Илья Соснов заявил, что компания не исключает возможность выплаты дивидендов за третий квартал 2023 года в размере, большем чем за аналогичный период 2022 года.

За третий квартал 2022 года были выплачены дивиденды в 15 рублей на одну акцию.

Ранее акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды по итогам первого квартала 2023 года в размере 10 рублей на акцию, по итогам первого полугодия 2023 года в размере 16 рублей на акцию. По итогам 2022 года было принято решение не выплачивать дивиденды.

О компании

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы, основана в 1997 году как ГК "Русское море". 24,9% акций компании принадлежит ее гендиректору Илье Соснову, еще 24,9% - ООО "УК "Свиньин и партнеры", 22% - Максиму Воробьеву.