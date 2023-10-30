В Китае ввели в эксплуатацию первые два самолета ARJ21 в грузовой версии

По информации Panpay, грузовые версии воздушного судна предназначены для перевозки до 10 тонн коммерческого груза

ШАНХАЙ, 30 октября. /ТАСС/. Первые два региональных самолета ARJ21 в грузовой версии введены в коммерческую эксплуатацию в Китае, они будут использоваться в основном на внутренних маршрутах. Об этом сообщает информационный ресурс Panpay со ссылкой на Китайскую корпорацию коммерческой авиации, которая разработала самолет.

Проект по переоборудованию пассажирского регионального самолета ARJ21 под нужды грузовой авиации был запущен в 2020 году. Первые два борта уже подготовлены и переданы заказчику, однако название компании, которая будет их эксплуатировать не называется.

Согласно представленным данным, грузовые версии самолета предназначены для перевозки до 10 тонн коммерческого груза. Дальность полета при этом составляет чуть больше 2,7 тыс. км.

Первые два борта в основном будут работать на маршрутах между городами Чжэнчжоу, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Впоследствии планируется использовать их и для доставки грузов в Южную Корею, Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Проектные работы по созданию ARJ21 начались в 2003 году. Первый самолет был собран в 2007 году. Впервые ARJ21 поднялся в воздух в ноябре 2008 года в Шанхае. В 2014 году Управление гражданской авиации КНР выдало на этот региональный самолет сертификат типа, а в июле 2017 года - лицензию на начало его массового производства.

Пассажирская версия самолета рассчитан на перевозку от 78 до 90 человек в зависимости от модификации и имеет дальность полета от 2,2 тыс. до 3,7 тыс. км. Коммерческие полеты на нем в Китае начались в июне 2016 года, а массовое производство было запущено в сентябре 2017 года.