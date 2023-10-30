"Россети" обеспечили мощностью расширение индустриального парка в Новой Москве

В ходе работ энергетики построили распределительный пункт 10 кВ и проложили более 6 км кабельных линий

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Россети" обеспечили необходимой мощностью расширение индустриального парка "Внуково Логистик", который расположен на территории поселения Марушкинское в Новой Москве, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В ходе работ энергетики компании "Россети Московский регион" построили распределительный пункт 10 кВ и проложили более 6 км кабельных линий для электроснабжения новых корпусов индустриального парка. Присоединенная мощность составила 6,5 МВт.

Это будет один из крупнейших логистических центров Европы. Первая очередь была введена в 2017 году, в настоящее время идет строительство восьми новых корпусов общей площадью более 110 тыс. кв. м. Отапливаемые склады будут предназначены для хранения товаров повседневного спроса, промышленного и бытового назначения. Помимо этого, в каждом корпусе предусмотрены технические помещения для зарядки аккумуляторных батарей производственной самоходной техники.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.