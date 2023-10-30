Чистая прибыль НМТП по РСБУ за девять месяцев выросла на 3,7%

Она составила 22,2 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ за девять месяцев 2023 года выросла на 3,7% и составила 22,2 млрд рублей против 21,4 млрд рублей в 2022 году. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка компании за январь - сентябрь увеличилась на 16%, до 22,1 млрд рублей.

Валовая прибыль за девять месяцев 2023 года составила 13,8 млрд рублей, что на 23,2% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является "Транснефть".