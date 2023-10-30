Профицит бюджета Республики Алтай в 2024 году планируется в 330 млн рублей

Доходы бюджета в 2024 году запланированы в сумме 27,3 млрд рублей, расходы - более 27 млрд рублей

ТАСС, 30 октября. Проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесен в Госсобрание - Эл Курултай Республики Алтай. Прогнозируемый профицит республиканского бюджета запланирован в сумме более 330 млн рублей, проект закона размещен на сайте парламента.

"Прогнозируемый профицит республиканского бюджета в сумме 330 326 тыс. рублей", - сказано в документе.

Доходы бюджета в 2024 году запланированы в сумме 27,3 млрд рублей, расходы - более 27 млрд рублей. В 2025 и 2026 годах прогнозируемый объем доходов составляет 20,9 млрд и 22,1 млрд рублей соответственно. Расходы - 20,4 млрд рублей и 22,1 млрд рублей соответственно.

Сообщается, что публичные слушания по проекту закона пройдут 8 ноября в парламенте региона. Министр финансов Республики Алтай Ольга Завьялова сообщила, что проект закона представлен в Госсобрание - Эл Курултай в установленные законом о бюджетном процессе сроки.