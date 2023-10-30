Реконструкцию пункта Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном завершат в 2023 году

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил, что очередей на границе со страной нет с 2022 года после реконструкции Тагиркент-Казмаляр

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Реконструкция пункта пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе будет завершена в течение этого года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Международном таможенном форуме в Москве.

"В этом году мы также завершаем реконструкцию пункта пропуска на нашей границе с Азербайджаном Яраг-Казмаляр", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос журналистов.

По словам вице-премьера РФ, очередей на границе с Азербайджаном нет с 2022 года после реконструкции другого пункта пропуска на российско-азербайджанской границе - Тагиркент-Казмаляр. Оверчук также высоко оценил итоги реконструкции пункта пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией, благодаря которой существенно выросла его пропускная способность.