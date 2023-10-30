В ВТО заявили, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке замедлит мировую экономику

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Иевала отметила, что прогноз роста торговли на конец 2023 года уже "довольно мрачный"

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке негативно скажется на росте мировой экономики в случае дальнейшей эскалации. Об этом сообщила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Иевала в интервью телеканалу CNBC.

"Если [палестино-израильский конфликт] выйдет за пределы тех границ, в которых он сейчас протекает, и затронет остальные страны Ближнего Востока, то мы увидим его влияние [на экономику]. <...> Помните, что этот регион служит источником большой доли мировых энергоносителей, в особенности природного газа и нефти, которые все еще широко используются во всем мире. Так что мы увидим последствия [ближневосточного конфликта] для глобального роста экономики, для мировой торговли", - указала она.

"Мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы просим о деэскалации и установлении мира", - добавила глава ВТО.

Оконджо-Иевала также указала, что прогноз роста мировой торговли на конец 2023 года уже "довольно мрачный" из-за "падения совокупного спроса по всем направлениям". "Подъем Китая после пандемии коронавируса оказался не таким сильным, как мы ожидали. В КНР наблюдается кризис в сфере недвижимости. Темпы роста в Евросоюзе тоже ниже, чем мы думали. <...> В США дела обстоят неплохо, однако заметно падение совокупного спроса в большинстве регионах во всех секторах экономики, а также устойчивый рост инфляции и повышение процентных ставок", - отметила руководитель международной организации.

В октябре ВТО снизила прогноз глобального роста торговли товарами на 2023 год до 0,8% по сравнению с 1,7% в апреле.