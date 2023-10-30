Стартовала вторая волна отбора центров исследований в сфере ИИ для получения грантов

Заявки принимают до 25 ноября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Стартовала вторая волна отбора исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в рамках которой университеты и научные организации смогут получить гранты на разработку отраслевых ИИ-решений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

Грант поддерживает исследовательский центр в проведении фундаментальных исследований с требованием создания на их базе прикладных решений с последующим внедрением у индустриального партнера. Заявки принимаются до 25 ноября.

"По поручению президента России в этом году мы отберем еще не менее шести исследовательских центров. Грантовая поддержка будет предоставляться на разработку прикладных ИИ-решений с привязкой к приоритетным отраслям экономики. Также центры займутся обучением отраслевых специалистов, формированием дата-сетов и поддержкой отраслевых фреймворков. На период 2023-2026 годов на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 3,8 млрд рублей. Мы рассчитываем, что конкретные достижения получателей поддержки будут способствовать технологическому росту экономики и развитию потенциала российской науки", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба МЭР.

Вице-премьер добавил, что в число приоритетных отраслей экономики для отбора центров вошли здравоохранение, строительство и городская среда, АПК, транспорт и логистика, цифровая промышленность, телекоммуникации, экология и природопользование, туризм, электроэнергетика и угольная промышленность.

"Каждый центр, прошедший процедуру отбора, сможет получить до 17 млн рублей за 2023 год, а также до 205 млн рублей ежегодно в течение следующих трех лет. При этом условие по привлечению внебюджета как и в конкурсе первой волны остается ключевым. Так, обязательство по софинансированию составит не менее 30% в 2024 году, не менее 40% в 2025 году и не менее 50% в 2026 году", - отметил замминистра экономического развития Максим Колесников. Он добавил, что исследовательские центры первой волны уже получали средства.