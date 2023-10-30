Каждый второй ипотечный кредит в I полугодии выдали на срок больше 25 лет

По данным Центробанка, более 10 млн россиян имеют ипотеку

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 10 млн россиян имеют ипотеку, при этом 48% выданных в первом полугодии таких кредитов имеют срок выплат, превышающий 25 лет. Об этом говорится в комментарии Банка России к информационно-аналитическому материалу по тенденциям в кредитовании.

"Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%. В январе - июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет", - указали в ЦБ.

При этом портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку во II квартале 2023 года, уже был потребительский кредит, подчеркнули в ЦБ.

Вместе с тем регулятор намерен обсудить с банками подходы к оценке кредитоспособности граждан, которые брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Так, по данным регулятора, в II квартале 2023 года 6,2% заемщиков до получения ипотеки брали потребительский кредит на сумму более 100 тыс. рублей. Такие потребительские кредиты могли быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке, считают в ЦБ.

Кроме того, как следует из материалов регулятора, количество заемщиков, имеющих хотя бы один необеспеченный кредит дополнительно к ипотеке, растет четвертый квартал подряд. "Количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растет четвертый квартал подряд (+12% за последние полгода) и на 1 июля 2023 года составило 46% от всех ипотечных заемщиков (+5 процентных пунктов за год)", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ. При этом задолженность более 1 млн рублей по ипотечному кредиту на конец первого полугодия имели две трети ипотечных заемщиков, а более 5 млн рублей - 9%, следует из материалов регулятора.