Sichuan Airlines увеличит количество рейсов из Петербурга в Китай

Оно вырастет с двух до трех в неделю в связи с ростом пассажиропотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Sichuan Airlines в этом году увеличит количество рейсов из петербургского аэропорта Пулково в город Чэнду с двух до трех раз в неделю в связи с ростом пассажиропотока. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Из аэропорта Пулково авиакомпания Sichuan Airlines выполняла два рейса в неделю. В новом расписании количество увеличится до трех. К рейсам по четвергам и субботам добавится рейс по вторникам", - рассказали в пресс-службе.

Представитель авиакомпании в Санкт-Петербурге Дун Икунь рассказал о новом аэропорте Тяньфу в Чэнду в провинции Сычуань. По его словам, аэропорт готов обслуживать до 60 млн пассажиров. Из Тяньфу за 3 часа можно добраться до крупнейших городов Китая, за 5 часов - до крупнейших городов Азии.

Как отметил представитель Sichuan Airlines в РФ Хуан Сюэфен, маршрутная сеть авиакомпании включает 300 внутренних и 60 международных направлений. Для туристов из России Чэнду выступает местом для удобного трансфера в другие города КНР и всего азиатского региона.