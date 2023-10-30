Инвестиции в логоцентр Wildberries в Саратовской области превысят 12 млрд рублей

Место под строительство комплекса уже определено, начались подготовительные работы

САРАТОВ, 30 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание логистического комплекса Wildberries площадью свыше 200 тыс. кв. м в Саратовской области составит около 12,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук в правительстве региона.

"Главной темой обсуждения стало строительство в Саратовской области логистического комплекса компании площадью 212 тыс. кв. м. Объем инвестиций по проекту составит около 12,5 млрд рублей, планируется создание 10 тыс. рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

По словам главы региона, место под строительство комплекса уже определено, начались подготовительные работы. Бусаргин отметил, что регион заинтересован в реализации этого крупного проекта. "Это позитивно скажется на многих экономических показателях, в том числе позволит снизить логистические затраты для наших предпринимателей, которые, уверен, только расширят свое присутствие на площадках интернет-магазина", - приводятся слова губернатора.

"Наша миссия - стимулировать развитие малого и среднего бизнеса регионов. Саратов - важный для нас партнер и идеально подходит для этой задачи. Такой крупный логистический комплекс, площадью более 200 тыс. кв. м, позволит как ускорить доставку товаров жителям региона, так и значительно сократить свои расходы предпринимателям на логистику и масштабирование своего бизнеса. Открытие планируем в 2026 году", - цитирует Бакальчук пресс-служба.

На открытии обучающего семинара Wildberries для начинающих продавцов Бакальчук рассказала, что открытие первой очереди логистического центра запланировано на 2024 год. "Я думаю, что через год мы вас всех пригласим на открытие первых 100 тыс. кв. м. <…> Покрытие будет такое же, как у любого нашего логистического центра, - это и вся Россия, и все те страны, в которых мы работаем. И поскольку рядом с нами Казахстан, соответственно, я думаю, отгрузки пойдут и туда", - добавила она.