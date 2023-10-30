Цена бензина на бирже снизилась на 1,6-1,9%

Стоимость Аи-92 опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в понедельник уменьшилась на 1,9%, а бензина марки "Премиум-95" - на 1,6%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,9% и опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну - до 49,439 тыс. рубля за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 1,61%, до 53,654 тыс. рубля за тонну.

Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 1,75%, до 55,68 тыс. рубля за тонну, межсезонного дизеля - на 1,17%, до 58,302 тыс. рубля за тонну. При этом цена зимнего дизеля подросла на 2%, до 71,911 тыс. рубля за тонну.

Топочный мазут подешевел на 2,65%, до 23,277 тыс. рубля за тонну, топливо для реактивных двигателей подорожало на 1,5%, до 81,655 тыс. рубля за тонну, что является новым ценовым рекордом. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 5,99%, до 36,551 тыс. рубля за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 5,47% - до 31,735 тыс. рубля за тонну.