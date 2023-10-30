Мобильное приложение Райффайзенбанка вновь работает в штатном режиме

Возможные сбои связаны со внутренней технической неполадкой

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Мобильное приложение Райффайзенбанка после кратковременного сбоя в отображении информации по кредитным картам вновь работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Из-за внутренней технической неполадки в течение часа могла некорректно отображаться информация по кредитным картам в "Райффайзен онлайн". Сейчас проблема полностью устранена, мобильное приложение работает штатно, все финансовые сервисы доступны нашим клиентам как обычно", - указали в пресс-службе.

Ранее сегодня в мобильном приложении кредитной организации указывали, что онлайн-банк может работать нестабильно.

На прошлой неделе у Райффайзенбанка был сбой в обработке операций по картам, он длился около 50 минут.