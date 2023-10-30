В Минфине рассчитывают, что пилот цифрового рубля завершится в плановые сроки

Согласно планам Банка России, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. В Министерстве финансов рассчитывают, что пилотное тестирование цифрового рубля завершится в плановые сроки. Такое мнение высказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, выступая на сессии "Цифровой рубль как инструмент внешней торговли в ЕАЭС" Международного таможенного форума.

"Понятно, что это будет зависеть от успешности работы коллег в Центральном Банке. <...> Изготовление цифрового рубля - это полностью прерогатива Центрального Банка, но я так слышу от коллег, что настрой у них боевой, и они намерены свои планы выполнить. Надеюсь, что задержки не будет", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, не будет ли перенесено окончания срока пилота цифрового рубля.

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщали ранее в ЦБ, в тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России.

Согласно планам Банка России, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года.