Банк России сохранил приверженность режиму таргетирования инфляции

По данным регулятора, целью денежно-кредитной политики остается поддержание годовой инфляции вблизи 4%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России сохраняет приверженность режиму таргетирования инфляции и поддержанию ее уровня вблизи 4%. Об этом говорится в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и на период 2025 и 2026 годов.

"Банк России сохраняет приверженность режиму таргетирования инфляции, цель денежно-кредитной политики остается неизменной - поддержание годовой инфляции вблизи 4%", - указано в документе.

ЦБ отмечает, что низкая и стабильная инфляция делает экономические условия в целом более предсказуемыми, обеспечивает уверенность компаний и граждан при осуществлении финансового и инвестиционного планирования, влияя на решения домашних хозяйств о размере текущего и будущего потребления и на решения бизнеса о расширении производства и инвестициях.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что считает важным привести инфляцию к целевым 4% в 2024 году, так как длительное отклонение инфляции от цели может повлечь утрату доверия к денежно-кредитной политике.

Ранее ЦБ повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% против прежнего прогноза в 6-7%. Регулятор надеется, что в 2024 году показатель будет находиться в диапазоне 4-4,5% и вблизи 4% в дальнейшем.