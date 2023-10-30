ЦБ считает, что ограничения на движение капитала должны иметь временный характер

В Банке России отметили, что их необходимо отменять по мере адаптации экономики

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ограничения на движение капитала должны иметь временный характер и по мере адаптации экономики отменены. Об этом говорится в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

"Ограничения на движение капитала создают издержки для бизнеса, развития внешнеэкономической деятельности, инвестиционного климата и с учетом этого должны иметь точечный, ограниченный во времени характер. В дальнейшем необходимо двигаться в направлении их отмены по мере адаптации экономики к новым условиям", - указано в документе.

ЦБ отмечает, что ограничения на движение капитала, которые сыграли определенную роль в поддержании финансовой стабильности в острую фазу введения санкций в 2022 году, были в значительной мере сняты, учитывая издержки для граждан и бизнеса, сложности для внешнеторговых и финансовых расчетов, которые они создают.

"Необходима всесторонняя оценка издержек для бизнеса и развития экономики в целом, доверия национальных и иностранных инвесторов и масштаба реального контрсанкционного эффекта таких ограничений", - полагает регулятор.

Правительство РФ 11 октября 2023 года сообщило, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний. Так, с 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

В сентябре 2023 года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации.