30 октября, 14:04

ЦБ планирует сохранять ограничения на покупку бумаг компаний из недружественных стран

Здание Банка России. Гавриил Григоров/ ТАСС
Здание Банка России
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Такое решение необходимо в целях защиты инвесторов от санкционных и инфраструктурных рисков, говорится в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ограничения на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов в ближайшее время планируется сохранять. Об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов.

"В целях защиты инвесторов от санкционных и инфраструктурных рисков, в ближайшей перспективе планируется сохранять отдельные ограничения - в частности, на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов", - сказано в документе.

С 1 января 2023 года Банк России обязал брокеров приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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