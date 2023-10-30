Бюджет Омской области на 2024 году планируют с профицитом в 1,1 млрд рублей

По словам губернатора Виталия Хоценко, проект отражает "все ключевые приоритеты региона"

ОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области внесло в законодательное собрание проект бюджета региона на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Как сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко, профицит на следующий год предложен на уровне 1,1 млрд рублей.

"Подготовили проект бюджета Омской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Доходы на будущий год - свыше 136 млрд рублей с ростом по налоговым и неналоговым доходам на 8,4%, расходы - 135,1 млрд рублей, профицит - 1,1 млрд рублей. В бюджете отражены все ключевые приоритеты региона", - сказал Хоценко.

Он уточнил, что в проекте бюджета в полном объеме предусмотрели средства на оказание мер социальной поддержки граждан, медикаменты, питание, оплату коммунальных услуг. "Продолжим работу и с федеральным центром по увеличению объемов поддержки нашего региона. Сейчас в проекте бюджета поступления составляют 29,8 млрд рублей. Объем целевых поступлений будет увеличен по итогам рассмотрения бюджета РФ во втором чтении", - отметил глава региона.

Публичные слушания проекта бюджета пройдут 17 ноября. В декабре прошлого года омское заксобрание приняло бюджет на текущий год с дефицитом 4,3 млрд рублей, или 3,4% доходов. Доходы запланировали на уровне 124 млрд рублей, расходы - 128,3 млрд рублей.