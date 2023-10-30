Во Вьетнаме начали работы по созданию газоэнергетического кластера

Стоимость этого проекта оценили в $12 млрд

ХАНОЙ, 30 октября. /ТАСС/. Вьетнамская государственная компания нефти и газа (ГКНГ) "Петровьетнам" приступила к реализации масштабного проекта стоимостью порядка $12 млрд по формированию газоэнергетического кластера "Блок Б-Омон" на юге страны. Торжественная церемония прошла при участии премьер-министра Фам Минь Чиня.

Как отметил премьер, правительство "уделяет внимание устойчивому развитию нефтегазового сектора, в том числе газовой промышленности". В частности, поощряются инвестиции в разработку нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама, особенно в глубоководных и морских районах. Приоритетное внимание уделяется поставкам природного газа, добываемого на континентальном шельфе, для производства электроэнергии, а также промышленного и гражданского пользования.

Комплекс объектов энергетики, создание которого будет реализовано при участии инвесторов из Японии и Таиланда, включает в себя разработку газового месторождения, создание трубопровода и строительство четырех газовых электростанций. Как ожидается, добыча газа составит 5,06 млрд куб. м в год, что обеспечит поставки на четыре тепловые электростанции (ТЭС) Oмон в городе Кантхо общей установленной мощностью 3,8 тыс. МВт. ТЭС Омон I, II, III, IV будут играть важную роль в обеспечении национальной энергетической безопасности и нужд социально-экономического развития страны. Это ключевой проект государства, реализация которого, как ожидается, принесет доход в размере около $30 млрд Вьетнаму и порядка $11 млрд партнерам, заявили в ГКНГ "Петровьетнам".

Компания "Петровьетнам" занимает второе место среди государственных экономических структур по размеру взносов в бюджет страны. На протяжении многих лет "Петровьетнам" эффективно сотрудничает с российскими компаниями, в числе которых "Газпром" и "Зарубежнефть". Созданные с их участием совместные вьетнамско-российские предприятия, работающие в сфере ТЭК - "Вьетсовпетро", "Русвьетпетро", "Газпромвьет" и "Вьетгазпром" - приносят значительную экономическую выгоду и Вьетнаму, и России.