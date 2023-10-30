В Москве восстановят два исторических здания по льготной программе

Инвесторы арендовали объекты на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр в год"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Инвесторы по результатам торгов по программе "1 рубль за квадратный метр в год" арендовали два исторических здания в центре и на юго-востоке Москвы, они их восстановят. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За девять месяцев 2023 года инвесторы арендовали на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр в год" два объекта культурного наследия общей площадью 1,3 тыс. кв. м. Один из них расположен в центре, другой - на юго-востоке столицы. В течение пяти лет победители аукционов должны отреставрировать здания, после чего смогут перейти на льготную ставку арендной платы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в частности, инвестор арендовал объект культурного наследия "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900-1932 годах". Комплекс из трех зданий площадью более 800 кв. м находится в Большом Афанасьевском переулке. Еще одно здание расположено на территории Южнопортового района - это образец деревянного зодчества конца XIX века - дом купца Виноградова во Втором Крутицком переулке. Площадь памятника архитектуры составляет больше 530 кв. м.

"В 2023 году один участник программы "1 рубль за квадратный метр в год" отреставрировал объект культурного наследия площадью почти 1,2 тыс. кв. м в районе Преображенское - доходный дом Григория Горбунова 1905 года постройки на улице Девятая Рота - и перешел на льготную ставку аренды. Сейчас в здании разместились офисы и гостиница", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В столице с 2012 года действует программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов объектов культурного наследия. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных торгах по аренде ветхих исторических памятников и провести реставрационно-восстановительные работы под контролем Департамента культурного наследия Москвы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.