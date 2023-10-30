30 октября, 14:55

Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ за девять месяцев выросла в 2,1 раза

Себестоимость продаж снизилась за отчетный период на 6,5%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новатэка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2023 году выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и составила 404,4 млрд рублей против 185,6 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка компании в январе - сентябре 2023 года упала на 8,1% и составила 574,4 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась за отчетный период на 6,5%, до 326 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения увеличилась в 2,54 раза - до 470,1 млрд рублей. 

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