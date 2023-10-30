Более 70% бюджета Ульяновской области на 2024 год направят на социальную сферу

Речь идет о средствах на оплату труда бюджетников, обязательном медицинском страховании неработающего населения, реализации национальных проектов, инфраструктурном развитии области

УЛЬЯНОВСК, 30 октября. /ТАСС/. Заксобрание Ульяновской области намерено направить свыше 70% бюджета региона на 2024 год на социальную сферу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"Почти 70% средств направят на финансирование социально значимых отраслей. Предусмотрены значительные средства на оплату труда бюджетников, обязательное медицинское страхование неработающего населения, реализацию национальных проектов, инфраструктурное развитие нашей области", - приводятся в сообщении слова спикера областного парламента Валерия Малышева.

Проект бюджета Ульяновской области на 2024 год внесен в Заксобрание региона. Доходная часть региональной казны составляет 86,6 млрд рублей. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы - 69,2 млрд рублей, безвозмездные поступления - 17,4 млрд рублей. Основными источниками пополнения бюджета стали акцизы, предусмотренные в размере 21,9 млрд рублей, НДФЛ - 19,3 млрд рублей и налог на прибыль организаций - порядка 17 млрд рублей.

Расходы бюджета в 2024 году сформированы в размере 88,1 млрд рублей. Почти 97% этих средств - 85,2 млрд рублей - планируют потратить на реализацию 22 государственных программ Ульяновской области.

Первое чтение проекта бюджета в соответствии с законодательством состоится в течение 15 дней со дня его внесения в Заксобрание - не позднее 13 ноября.

Доходная часть региональной казны в 2023 году на момент принятия во втором чтении составила 81,4 млрд рублей, в том числе финансовая помощь из федерального центра - 20,9 млрд рублей. Расходы бюджета - 88,3 млрд рублей.