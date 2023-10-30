В Подмосковье собрали около 720 тыс. тонн зерновых культур

Больше всего урожая собрали в Коломенском, Дмитровском и Зарайском городских округах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около 720 тыс. тонн зерновых культур собрали сельскохозяйственные производители Московской области в 2023 году, что на 6% больше итогов прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Все, что касается технологичного агропромышленного сектора, дает высокий результат. Приятно, что мы каждый год ставим рекорды, в этом собрали 720 тыс. тонн зерновых. Это важно еще и для животноводства - и молочного, и мясного. Генетика, селекция, все здесь завязано на кормах. В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна. Потому что в удаленных территориях большинство людей связано или с землей, или с переработкой урожая", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе уточнили, что в этом году в Подмосковье собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых - 720 тыс. тонн, это больше на 6% итогов 2022 года. В регионе отмечают хорошие показатели по картофелю - около 450 тыс. тонн, что на 23% больше, чем годом ранее. Также стабильные показатели демонстрируют сельхозпроизводители по овощам открытого грунта - 310 тыс. тонн.

Отмечается, что больше всего урожая собрано в Коломенском, Дмитровском, Зарайском и других городских округах.

В материале поясняется, что показатели урожайности удалось увеличить за счет предоставления земли сельхозпроизводителям, эффективному применению минеральных удобрений, созданию современных мощностей хранения урожая, строительству крупных молочных ферм и господдержке агропромышленного комплекса. Так, на поддержку аграриев в 2023 году выделено 5,2 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд из федерального бюджета.