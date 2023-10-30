В транспортную систему Петербурга и Ленинградской области вложили более 1,5 трлн рублей

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что благодаря поручениям президента вся Санкт-Петербургская агломерация активно развивается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Общие инвестиции в транспортную систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области на данный момент превысили 1,5 трлн рублей. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в традиционном радиообращении на Радио России.

"Таких масштабных планов и таких масштабных инвестиций не было никогда. Они гораздо больше, чем затраты на КАД и ЗСД. Если посчитать все заявленные на сегодняшний день проекты, то суммарно бюджетные и внебюджетные инвестиции в транспортную систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области - превысят 1,5 трлн рублей", - сказал губернатор.

Беглов подчеркнул, что благодаря поручениям президента вся Санкт-Петербургская агломерация активно развивается. Это касается транспортной инфраструктуры, строительства и ремонта дорог, создания железнодорожных и автомобильных обходов, развития наземного транспорта и метро.

Губернатор отметил, что начался новый этап реализации поручений президента России - по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. На Координационном совете агломерации, которое в Смольном провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, конкретизировали 15 ключевых задач в этой сфере. Глава Петербурга подчеркнул, что строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения - Витебской развязки - идет по графику, работы планируют завершить до конца 2024 года. Хуснуллин также ознакомился с трассировкой следующих этапов Широтной магистрали, с вариантами прокладки второго автомобильного кольца вокруг Петербурга.

"Будут ускорены согласования топографии наших крупных транспортных проектов с федеральным центром. Хотел бы еще раз подчеркнуть важность КАД-2 для города и страны. Прежде всего, дальний обход Петербурга обеспечит транзитное сообщение портов Балтийского моря и Мурманска с сетью скоростных автомобильных дорог России. В нашей агломерации с Ленинградской областью - снизится нагрузка на действующую кольцевую. Также мы существенно уменьшим трафик во всей южной части Петербурга. Там КАД-2 пройдет по новому маршруту, вплотную к административным границам города. И оттянет на себя значительную часть автомобилей из Красносельского, Петродворцового, Пушкинского и Колпинского районов", - подчеркнул Александр Беглов.